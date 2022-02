Paulo Robles: «Talvez seja o momento para dar uma nova força à formação do Vilafranquense»

Paulo Robles regressou à equipa de juniores do Vilafranquense e no arranque da fase de manutenção estreou-se com um triunfo caseiro diante do Belenenses (3-1). O técnico português só tem a permanência na 1ª Divisão na cabeça."Há apenas um objetivo em cima da mesa, que é precisamente a manutenção. A partir daí poder-se-á pensar em tudo e mais qualquer coisa, mas para já estamos focados – e é assim que tem que ser – em manter a equipa num nível de topo em termos de formação", vincou em declarações ao site dos unionistas.Robles, de 38 anos, revelou a sua forma de pensar, garantindo que vê "com bom agrado" a criação de uma equipa sub-23 e "tentar aproveitar essas grandes gerações que o União teve". A nível desportivo, quer ver as equipas da formação a alcançarem divisões maiores."O paradigma da formação em Portugal mudou e nós temos que ir ao encontro dessa nova forma de fazer as coisas. Não é voltar ao que estava, é fazer melhor com o objetivo de fazer com que mais escalões consigam ascender às competições nacionais. E com o clube a viver um momento sustentável e de crescimento, talvez seja este o momento para dar uma nova força à formação do Vilafranquense", vincou.