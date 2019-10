Pedro Major é o novo treinador dos juniores do Vilafranquense

Pedro Major é o homem escolhido pela SAD do Vilafranquense para assumir a equipa de juniores e ocupar o cargo deixado em aberto por Paulo Robles. O técnico português de 45 anos estava encarregue da formação de juniores até à época passada depois de ter orientado o Carcavelos durante três anos, entre 2013 e 2016.





Major aponta ao objetivo maior da equipa de Vila Franca de Xira em 2019/20: a permanência na 1ª divisão nacional após a subida na temporada anterior. "O grande foco desta equipa técnica desde que começou a trabalhar são, sobretudo, os aspetos emocionais, levantar a moral da equipa, uni-los, fazê-los sentir que estão todos a remar para o mesmo lado, criar um bom grupo, um bom coletivo, com base em novos conceitos, num novo modelo e numa nova ideia, porque a matéria-prima existe, como já vimos. Todos juntos, tenho a certeza, vamos inverter este ciclo negativo que a equipa está a atravessar", reiterou em declarações transcritas na página de Facebook da SAD vilafranquense.Neste momento, os juniores do Vilafranquense ocupam a 11ª e penúltima posição da Zona Sul do campeonato nacional, com apenas três pontos em oito jornadas.