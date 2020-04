Pedro Major não continua no Vilafranquense

Pedro Major deixará de ser treinador dos juniores do Vilafranquense. O técnico português, de 45 anos, findava contrato com os ribatejanos no final da temporada sendo em que, numa nota oficial, o emblema de Vila Franca de Xira garantiu que não renova o vínculo e ainda enalteceu "o empenho e a dedicação com que serviu o símbolo, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro".





Major rendeu Paulo Robles no cargo, depois de este último ter levado o Vilafranquense a uma história subida ao primeiro escalão de juniores. O antigo técnico dos juniores do Casa Pia entrou em outubro para o cargo mas teve vida difícil em Vila Franca de Xira, não logrando obter qualquer vitória em 18 jornadas realizadas.Contudo, o Vilafranquense acabou por assegurar a permanência no 1º escalão de futebol sub-19 face ao cancelamento das provas por parte da Federação Portuguesa de Futebol, devido à ameaça do novo coronavírus.