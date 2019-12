Rafa Pereira bisa na goleada do FC Porto

Rafael Pereira foi a figura da terceira vitória consecutiva do FC Porto no campeonato. Com a goleada aplicada ao Nacional, a equipa ultrapassou o Famalicão e igualou o Rio Ave no 2º lugar. Os azuis e brancos cedo manifestaram o propósito de não desperdiçar mais pontos e, volvidos 4 minutos, já Rafael Pereira dava vantagem à equipa, de penálti. Aos 14’, o FC Porto beneficiou de novo penálti, mas, desta vez, Hugo Mosca defendeu. Rafael Pereira redimiu-se e fez o 3-0, já depois de Gonçalo Borges ter ampliado a vantagem. Os madeirenses podiam ter reduzido aos 41’ e viram a ineficácia castigada por Duarte Moreira e Nuno Ferrás.