Ricardo Braziela segue por mais um ano no comando dos sub-19 do Nogueirense

Na época finda ficou a um pequeno passo de voltar a fazer história e conduzir os sub-19 do Nogueirense à 1.ª divisão nacional da categoria. Agora, esta terça-feira, o treinador Ricardo Braziela, de 37 anos, recorreu às redes sociais para anunciar que vai permanecer no cargo, pelo menos por mais uma época.Na mensagem que escreveu para o efeito, o treinador dos juniores do clube de Nogueira da Maia citou duas figuras históricas do desporto mundial: Muhammad Ali ("Quem não tem coragem para arriscar não conquistará nada na vida") e Michael Jordan ("Pelas minhas contas, errei 9 mil lançamentos na minha carreira. Falhei muitas vezes na minha vida. E isso só me fortaleceu")."Amanhã começa mais uma época desportiva, mantendo o leme dos S19 do UNFC. A vontade é a cada dia maior, de ainda fazer mais do que já foi feito neste clube. História já foi feita mais que uma vez, mas se há coisa que gosto, é marcar ainda mais o nome e sentir sempre o sabor da vitória. Amanhã é o recomeço e a continuidade em busca do sonho", escreveu ainda Ricardo Braziela, que não deixou de agradecer as abordagens que foi recebendo de outros clubes durante o defeso."Quem sabe no futuro nos cruzemos, mas para já o futuro é aqui", rematou.