Rodrigo Moreira sobe aos sub-19 da UD Oliveirense com 15 anos: «Sei que posso atingir os meus objetivos»

Rodrigo Moreira é um dos nomes que compõe o atual plantel dos sub-19 da UD Oliveirense, um dado relevante tendo em conta que o jovem extremo tem apenas 15 anos. Com passado no FC Porto, o avançado aponta agora ao crescimento ao serviço do emblema de Oliveira de Azeméis."Estar no FC Porto foi algo muito positivo e benéfico para mim. Sei que posso alcançar os meus objetivos aqui na UD Oliveirense e uso os sub-19 para aprender cada vez mais como atleta dentro dos relvados e fora deles também. Quero manter o meu foco como atleta e buscar sempre mais pelo bem coletivo e pelo meu bem individual", referiu, à assessoria.