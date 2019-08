Samuel Soares segura vitória do Benfica

Um golo de Jeremy Sarmiento, marcado no decorrer da 1ª parte, deu a vitória (1-0) ao Benfica no seu reduto frente ao V. Setúbal, relativo à 1ª jornada do Campeonato Nacional de juniores.

O triunfo das águias premeia a equipa que se mostrou mais competente ao longo dos 90 minutos, num jogo equilibrado devido, sobretudo, à atuação da equipa sadina que, aos 71 minutos, poderia ter chegado ao empate se Bruno Ventura não tivesse desperdiçado um penálti. Mérito para Samuel Soares, que defendeu o remate.

O jogo teve duas partes bem diferentes. Na primeira, o Benfica foi claramente superior e dominou por completo o seu opositor que apenas por uma vez criou perigo (23’), num remate desferido à entrada da área por Bruno Ventura.

Neste período, o volume de jogo ofensivo das águias foi intenso e as oportunidades sucederam-se com Filipe Cruz a tirar tinta à barra da baliza vitoriana (12’) e Jeremy Sarmiento (15’) e Gerson Sousa (20’) a atirarem ao lado, com muito perigo. A insistência acabou por resultar, aos 26’, com o golo da vitória num lance construído por Filipe Cruz, que deu de bandeja para Jeremy colocar no fundo das redes.

Na 2ª parte, a equipa vitoriana apareceu mais desinibida e o jogo tornou-se mais equilibrado, com oportunidades a surgirem para ambos os lados. Ao Benfica acabou por valer o guardião Samuel que segurou os três pontos.