Seixal Clube 1925 lamenta ataque a autocarro dos sub-19 do Amora

O Seixal Clube 1925 garante que apenas soube do ataque ao autocarro da equipa de sub-19 do Amora, junto ao Estádio Municipal do Bravo após um jogo de juniores entre as duas equipas, através das redes sociais. O emblema da Margem Sul lamenta o ocorrido e sublinha que está solidária com o adversário. Eis o comunicado:"Serve o presente para prestar esclarecimento aos nossos associados e aos demais, sobre os comunicados emitidos por duas entidades diferentes, Amora FC SAD e Amora FC, que assinalam o nosso bom nome.O Seixal Clube 1925 é clube promotor de desporto que acredita no papel fulcral que as associações têm para o equilíbrio da sociedade, capacita o seu projeto com uma visão formativa na ótica da ética desportiva, logicamente que repudia todas as condutas de violência e descriminação.Lamentamos veemente o episódio acontecido com o autocarro do Amora FC SAD, facto que fomos conhecedores apenas pelas redes sociais. Prontamente o nosso presidente, utilizando o meio comunicação correto entre entidades, entrou em contacto com o homólogo do Amora FC prestando solidariedade e reprovação ao acontecido.Julgamos ser de realçar que o jogo do Campeonato Nacional de Sub19, Seixal Clube 1925 x Amora FC SAD, foi disputado no Estádio Municipal do Bravo com enorme energia de fair-play e conduta desportiva entre dirigentes, técnicos e atletas, elevou o futebol do nosso concelho.Salientamos, que dentro das nossas instalações não há qualquer registo de incidente e que no final houve um cordial agradecimento mútuo pelos responsáveis máximos presentes demonstrando um grande exemplo a seguir.A segurança do respetivo encontro foi minuciosamente preparada entre o nosso clube e a PSP Seixal, a quem agradecemos a colaboração e desempenho.Acreditamos que o Amora FC SAD e o Amora FC, pela ética que lhes reconhecemos, também lamentam os actos de vandalismo ocorridos no Estádio Municipal do Bravo no decurso desta semana, reportados junto das entidades competentes e sinalizados presencialmente no dia do jogo a um elemento do Amora FC SAD."