Sporting ainda tremeu mas venceu o Nacional

O Sporting somou a terceira vitória em seis jogos no campeonato de juniores ao ganhar, por 2-0, no terreno do Nacional sobretudo graças ao domínio exercido na primeira parte. O encontro ficou marcado por duas expulsões, uma para cada lado, por acumulação de amarelos.

Os leões adiantaram-se logo ao minuto 16, na sequência de um excelente cruzamento de David Moreira a que Luís Gomes deu a melhor sequência com um remate na área insular. Até ao intervalo, os visitantes foram criando algum perigo, com destaque para uma grande defesa do guarda-redes João Pedro a negar o golo a Samuel Justo.

Face às substituições ao intervalo, os locais criaram mais problemas e fizeram tremer o leão, com saliência para um bom cabeceamento de André Cardoso, que passou perto da baliza. Nos derradeiros instantes, após um lance de contra-ataque bem desenhado, Afonso Moreira carimbou a vitória ao apontar o segundo golo da equipa visitante.

Com este resultado o Sporting passa a somar 12 pontos (6 jogos), igualando o Benfica – que tem menos dois jogos – e Belenenses, a um do líder Alverca.



Autor: J.M.F.