Sporting alcança quarta vitória consecutiva

O Sporting alcançou este sábado a quarta vitória consecutiva no campeonato nacional de juniores, ao levar de vencido o Amora, fora de casa, por 4-1, em partida da 18.ª jornada da Zona Sul. Tiago Tomás, com três golos golos, foi a principal figura da partida, com Samuel Lobato a apontar o outro tento leonino.





Contas feitas, o Sporting chegou aos 38 pontos, menos 9 do que o líder Benfica. Já o Amora é 10.º, com 14 pontos.