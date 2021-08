Sporting e Estoril empatam em duelo com seis golos

O Sporting estreou-se no campeonato nacional de sub-19 com uma igualdade a três golos frente ao Estoril, num bom jogo de futebol com emoção até final.





Os leões entraram bem na partida, mas seria o Estoril a colocar-se na frente do marcador, por Rodrigo Conceição. Através de um pontapé de canto, o Sporting consegui levar a igualdade para o intervalo. No reatamento do encontro, a equipa estorilista colocou-se novamente na frente do marcador, mas no minuto seguinte o Sporting fez o empate. Com a defesa leonina em dificuldades, os estorilistas colocaram-se de novo em vantagem, mas seria sol de pouca dura, pois numa jogada de insistência Luís Gomes, acabado de entrar, restabeleceu a igualdade.Até final, os leões tiveram oportunidades para desfazer a igualdade, mas foram perdulários na hora da finalização.