Sporting empata (1-1) com Alverca na reta final

O Sporting cedeu frente ao Alverca o segundo empate – o outro foi com o Estoril – em quatro jogos no campeonato de juniores. A equipa leonina criou várias oportunidades de golo mas desperdiçou imenso, frente a um adversário que lidera a zona sul da prova.

Após o intervalo a partida foi mais intensa e com bastante emoção já que o Alverca também se aproximava da baliza de Diogo Pinto. Com o Sporting mais balanceado no ataque, Gustavo Godinho teve nos pés o golo só que rematou ao lado (82’). Estava dado o aviso e, no minuto seguinte, Pedro Jesus aproveitou as facilidades da defesa leonina e abriu o marcador com um remate colocado. Já em tempo de descontos, Afonso Moreira restabeleceu a igualdade de cabeça e fixou o resultado final.

No final, ambos os técnicos estavam inconformados. "O resultado não é de todo justo dado o número de oportunidades criadas, mas faltou eficácia", referiu Pedro Coelho. Já Rui Capucho lamentou ter ficado "a escassos minutos de sair com uma vitória".