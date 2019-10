Sporting empata na visita ao reduto do Belenenses

Uma semana depois de ter travado o líder Benfica (empate a dois, naquele que foi o primeiro jogo em que os encarnados não ganharam até ao momento), o Sporting marcou passo na Zona Sul do campeonato nacional de juniores, ao empatar a dois golos na visita ao reduto do Belenenses, em partida da 10.ª jornada da primeira fase da prova.





A jogar diante do 8.º colocado, o Sporting começou a perder, em face do golo de Rodrigo Ramos aos 26', conseguiu dar a volta num minuto (golos de Daniel Rodrigues e Tiago Tomás, aos 63' e 64'), mas acabou por sofrer a igualdade pouco depois, novamente por Rodrigo Ramos, aos 69'.Com este resultado, a turma leonina (terceira colocada atrás do Estoril) reduz provisoriamente para 6 a diferença pontual para o líder Benfica, mas poderá acabar a jornada a 9 dos rivais, isto caso estes superem no domingo o Vilafranquense.