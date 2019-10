Sporting goleia em casa do Sacavenense por 6-1

O Sporting foi este domingo a casa do Sacavenense golear por 6-1, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional de juniores (Zona Sul).





Tiago Ferreira esteve em destaque pelos leões ao apontar um hat-trick (12, 24 e 78 minutos), com os restantes golos a serem marcados por Samuel Lobato (6'), Gonçalo Batalha (60') e Rui Reis (85'). Alexandre Carneiro (23') faturou para o Sacavenense.Com este resultado, o Sporting ocupa o segundo lugar do campeonato, com 17 pontos, a sete do líder Benfica.