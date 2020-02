Sporting goleia em Leiria

O Sporting não deu hipóteses ao último classificado na despedida da 1ª fase do campeonato, aplicando uma goleada pesada sobre uma U. Leiria que não venceu nesta época e que ainda se viu privada de alguns jogadores chamados à equipa principal.

Se já era esperada uma tarde tranquila para os leões, essa sensação tornou-se mais evidente quando Paulo Agostinho abriu o ativo (8’) e cedo quebrou a resistência dos leirienses. Num jogo de sentido único, os visitantes não abrandaram e até ao intervalo anotaram mais quatro golos, ampliando a vantagem logo após o reatamento. A partida entrou numa toada mais morna, mas os instantes finais voltaram a ser movimentados, com André Gonçalves (87’) e Nicolai Skoglund (90’+1) a encerrarem as contas do jogo, perante uma União que, apesar das diferenças competitivas, nunca desistiu.