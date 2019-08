Sporting goleia na estreia do Vilafranquense na 1ª Divisão

O Sporting começou com o pé direito na Zona Sul da 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Juniores. No Estádio Aurélio Pereira, os verde e brancos impuseram-se sem grandes dificuldades ao recém-promovido Vilafranquense por quatro golos sem resposta.Ao intervalo, a formação orientada por Pedro Coelho já triunfava por 3-0 diante da congénere de Paulo Robles. Geny Catamo abriu o ativo aos 17 minutos, após um canto curto e culminando a jogada com um certeiro e potente remate de pé esquerdo.Ainda antes do cair do pano da primeira parte, Rafael Fernandes após canto (34') e Gonçalo Batalha, de penálti (40'), elevaram o resultado para 3-0.Já na segunda parte, com os jovens de Vila Franca de Xira a tentarem chegar ao primeiro golo da equipa na 1ª Divisão do escalão, foi o Sporting a acentuar as diferenças. Gonçalo Batalha fez o 4-0 final, aos 51 minutos, com um potente remate rasteiro de fora da área.O Sporting lidera a Zona Sul do Campeonato Nacional de Juniores após a primeira ronda, com três pontos, os mesmos de Académica, Estoril, Tondela, Alverca e Benfica."Satisfeito com o resultado sem sofrer golos e alguns momentos da equipa. Ainda há muito a trabalhar" - Pedro Coelho, treinador do Sporting"Duas diferentes realidades. Tentámos contrariar a circulação de bola do Sporting" - Paulo Robles, treinador do Vilafranquense