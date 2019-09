Sporting goleia V. Setúbal em jogo em atraso da terceira jornada

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira o V. Setúbal por 4-1, em jogo em atraso da terceira jornada do campeonato nacional de juniores.





Os leões venciam por 3-0 aos 25 minutos, com um golo de Gonçalo Inácio aos 15' e dois de Rodrigo Oliveira (21' e 25'). Os sadinos reduziram por intermédio de André Nunes aos 29', com Geny Catamo a fixar o resultado final aos 59'.Os leões sobem assim ao quinto lugar da tabela classificativa, com 8 pontos em cinco jogos. O Benfica lidera o campeonato com 15 pontos.