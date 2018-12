Sporting regressa aos triunfos com vitória em Alverca

Numa jornada 17 da Zona Sul do campeonato nacional de juniores em que Benfica e Tondela perderam pontos (empataram no confronto entre si), o Sporting acabou por aproveitar da melhor forma esse mesmo resultado e encurtou as diferenças para as equipas da frente, graças a uma vitória por 1-0 sobre o Alverca, fora de casa.Tiago Rodrigues, aos 73 minutos, marcou o golo decisivo da partida, que permitiu aos leões chegarem aos 30 pontos na tabela, menos 3 do que o Tondela e 17 do que o líder Benfica.