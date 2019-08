Sporting soma segundo empate consecutivo

Duas semanas depois de ter empatado em casa do Alverca, o Sporting voltou este sábado a marcar passo na Zona Sul do campeonato nacional de juniores, ao empatar a um golo na deslocação ao reduto do Tondela, em partida da jornada 4 da prova.





Os leões até estiveram a perder, em face do golo de Ricardo Cardoso, apontado aos 25 minutos, mas conseguiram o empate já na segunda metade, com um tento de Tiago Ferreira, aos 61'.Com este resultado, o Sporting chega aos 5 pontos em quatro partidas e poderá ver o Benfica escapar ainda mais no topo da tabela, já que os encarnados têm até ao momento três vitórias em três duelos (9 pontos).