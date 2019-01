Sporting supera Estoril e aproveita deslize do Tondela

O Sporting ascendeu este sábado ao segundo lugar da Zona Sul do campeonato nacional de juniores, por troca com o Tondela, depois de uma vitória por 1-0 sobre o Estoril e do deslize surpresa dos beirões diante da U. Leiria, por 3-2.Em Alcochete, diante do quinto colocado à partida da jornada, os leões venceram pela margem mínima graças ao golo de Bernardo Sousa, apontado aos 54 minutos.Dentro de uma semana, em Leiria, o Sporting - agora com 39 pontos, mais 1 do que o Tondela - terá a chance de confirmar o segundo posto final nesta primeira fase do campeonato de juniores.