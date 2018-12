Sporting vence Académica com Keizer na bancada

Com Marcel Keizer, treinador da equipa principal do Sporting na bancada, os leões tiveram bons primeiros minutos, mas depressa a Académica equilibrou as operações. Ambas equipas tiveram ocasiões para abrir o marcador, com Félix Correia a rematar ao poste (5’) e, no minuto seguinte, por cima. Pedro Pinto também não se ficou atrás. Um tiro levou a bola a passar junto à linha de golo (23’) e, após um canto, voltou a levar perigo à baliza de Gonçalo Pinto. Ainda antes do intervalo, Diogo Brás fraturou um dedo da mão esquerda e teve de sair.Os golos apenas surgiram na segunda metade. Na esquerda, Echedey Verde centrou para Babacar Fati que, dentro da área, atirou colocado (51’). Minutos depois, Bernardo Sousa assistiu Félix Correia, que tirou o adversário do caminho e rematou sem dificuldades para o segundo.O Sporting utilizava os flancos e abria espaços na defesa de Coimbra. Mas a equipa de Miguel Carvalho não se entregava e o central Zé Maria, num canto (65’), quase reduziu. Já com o Sporting reduzido a dez unidades, após a expulsão de Sérgio Velosa, a Académica aproveitou para marcar por Daniel Costa.