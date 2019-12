Sporting vence na visita ao Estoril e mantém perseguição ao Benfica

A equipa de juniores do Sporting venceu (1-2) na deslocação ao terreno do Estoril Praia, em jogo a contar para a 16.ª jornada do Campeonato Nacional de Juniores, num encontro em que os leões estiveram em desvantagem no marcador.





O Estoril Praia chegou, através de um golo de penálti convertido por João Guerra à vantagem do marcador, registo esse que permaneceu inalterável até ao minuto 76, quando Daniel Rodrigues voltou a estabelecer a igualdade. Dez minutos depois, João Daniel fixou o resultado final, que volta a colocar a equipa leonina a nove pontos de distância do Benfica, atual líder, com 41 pontos.