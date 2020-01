Sporting vence Sacavenense

A equipa de juniores do Sporting recebeu e venceu o Sacavenense, por 3-1, e mantém-se a nove pontos do líder Benfica, ao somar a sexta vitória consecutiva no campeonato.





Tiago Tomás bisou e Tiago Ferreira fechou a contagem aos 79 minutos. Leandro Bral, aos 34', ainda reduziu para o Sacavenense.Na próxima jornada, a 20.ª, há dérbi entre os dois primeiros classificados, no Benfica Futebol Campus.