Continuar a ler

O Sporting só na 2.ª parte chegou ao golo: primeiro, aos 49', Nuno Moreira empatou a partida e aos 82', já com os leões reduzidos a dez jogadores (João Oliveira foi expulso por acumulação de amarelos), Élves Baldé deu a volta ao resultado.Com este triunfo, o Sporting sobe ao 2.º lugar da classificação, com 22 pontos somados. No entanto, o benfica, líder da classificação com 27 pontos, pode já esta tarde sagrar-se campeão nacional, bastando para tal vencer o Leixões, no jogo que tem início marcado para as 17 horas.