Tiago Mota é o novo treinador de juniores do Vilafranquense

Tiago Mota é o homem escolhido pelo Vilafranquense para dirigir a equipa de juniores a partir da próxima temporada. O antigo médio colocou um ponto final na carreira de futebolista a 1 de janeiro para iniciar a de treinador.





Mota, 34 anos, começou por integrar a equipa técnica de Filipe Moreira, passando depois a treinador-adjunto de Armando Evangelista, quando este assumiu a formação principal dos ribatejanos.Esta será a primeira vez que o ex-futebolista que cumpriu oito temporadas no Oriental será treinador principal, depois de ter precisamente pendurado as chuteiras ao serviço do Vilafranquense, clube que representou durante a temporada 2018/19. Nessa precisa época, Tiago Mota ajudou a equipa de Vila Franca de Xira a alcançar uma inédita subida à 2ª Liga. Em 2019/20 e até ao anúncio do ponto final, recuperava de lesão.O Vilafranquense anunciou, ao mesmo tempo, os treinadores principais dos sub-17 e sub-15. Gonçalo Toste mantém-se nos juvenis em 2020/21 e o mesmo acontece com Luís Santos ao serviço dos iniciados.