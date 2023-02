Tomás Pereira reclama oportunidade na equipa principal dos sub-19 do Boavista

Tomás Pereira é o melhor marcador da equipa B dos sub-19 do Boavista, que disputa a 1.ª Divisão da AF Porto. Face aos números que apresenta, o jovem extremo-esquerdo, de apenas 17 anos, já reclama uma oportunidade na equipa principal, que está em prova na 1.ª Divisão Nacional do mesmo escalão.São, de momento, 17 golos marcados pelo atacante em 18 jogos no referido escalão e mais de uma dezena de assistências. Números que o fazem ambicionar com voos mais altos e que muito contribuem para a sua equipa liderar a Série 2 da 1.ª Divisão Distrital. Os sub-19 B dos axadrezados também têm o melhor ataque da prova, com 55 golos marcados.Com toda a carreira jovem feita no Boavista, onde começou a jogar com apenas 7 anos, em 2013/14, Tomás Pereira ainda não tem contrato profissional com o clube, mas já começa a gerar cobiça, até porque, há cerca de uma semana, ligou-se à empresa de agenciamento Live Soccer, a mesma que representa Otávio do FC Porto.No entanto, o jovem atacante está totalmente focado no Boavista, como se percebe pelo facto de ter marcado golos (10) em todos os últimos sete jogos que disputou.