Tondela empata em Alcochete com golo aos 90'+6

O Sporting marcou passo no campeonato nacional de juniores e ficou praticamente arredado da possibilidade de se sagrar campeão, ao empatar a dois golos na receção ao Tondela, em partida da 9.ª jornada da fase final do campeonato.Os leões até entraram melhor e ao intervalo venciam por 2-0 - com golos de Paulo Costa (31') e Diogo Brás (36') -, mas acabariam por permitir a reação dos beirões, que com golos de Chiquinho (61') e Dylan (90'+6), conseguiram alcançar uma igualdade na visita a Alcochete.Com este resultado, o Sporting acaba por não aproveitar o deslize do Benfica, mantendo-se a 8 pontos do eterno rival. De resto, de notar que a diferença para o topo da tabela pode aumentar para 10 caso o FC Porto vença o seu encontro em atraso.