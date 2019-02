Três golos de Rui Reis levam Alverca ao topo

O Alverca, promovido esta temporada ao escalão principal da categoria de sub-19, é o primeiro líder da fase de apuramento do campeão nacional de juniores, fruto da vitória, por 3-0, obtida na jornada inaugural, diante do Tondela. Rui Reis foi o herói do conjunto ribatejano, ao assinar os três golos que garantiram os três pontos. Apesar do feito, o avançado partilha o mérito com os companheiros, pois sem eles, assegura, tal sucesso seria impossível."O jogo com o Tondela correu-me bem. A mim e à equipa, uma vez que sem os meus companheiros não era possível ter feito os três golos", reconhece o dianteiro, de 18 anos, com passagens por Belenenses, Sacavenense e Sporting, antes de chegar a Alverca no início da época 2018/19.Uma mudança que Rui Reis assume como positiva. "É óbvio que um jogador quando está a jogar se sente mais feliz. Eu procurei ser feliz e as coisas estão a correr-me bem", entende o jovem futebolista que vê o Alverca capaz de provocar algumas surpresas nesta fase de apuramento do campeão do nacional de juniores."Não somos favoritos a ganhar o campeonato, nem sequer a ficar nos primeiros lugares, mas vamos entrar em todos os jogos para vencer e... o futebol vive de surpresas", admite Rui Reis, antes de revelar alguns dos segredos que permitiram aos ribatejanos marcar presença na fase mais decisiva do campeonato, em ano de regresso ao escalão principal. "O ambiente em Alverca é espetacular e a equipa técnica está muito próxima dos jogadores. O nosso grupo tem uma grande união, somos uma verdadeira família e puxamos todos para o mesmo lado", assegura o avançado, reforçando a ideia de que as surpresas existem: "O Alverca pode fazer uma surpresa e os nossos adversários vão ter de estar atentos, pois estamos focados em realizar uma boa fase de apuramento do campeão."De referir que o hat trick obtido frente ao Tondela não foi o primeiro de Rui Reis esta temporada, uma vez que já no derradeiro encontro da 1ª fase, disputado no dia 2, contribuíra com três golos para o triunfo, por 4-1, frente à Académica. Ao todo, em 20 jogos, Reis já marcou 16 golos e promete não ficar por aqui.Na próxima jornada, o Alverca visita Braga. Mais uma oportunidade para a equipa de Filipe Ferreira dar conta das suas reais aspirações nesta fase de apuramento do campeão de juniores.