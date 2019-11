Triunfo sofrido frente ao Tondela embala o Benfica

O Benfica venceu o Tondela (2-1) no jogo que encerrou a 13ª jornada da Série Sul do campeonato de juniores, consolidando cada vez mais a liderança na tabela já que soma mais oito pontos do que o segundo classificado, o Estoril, e onze em relação ao eterno rival Sporting.

O Tondela entrou da melhor maneira na partida com um remate perigoso de Telmo Araújo aos sete minutos, que resultou numa grande defesa do guarda-redes dos encarnados, Pedro Souza. As águias responderam de imediato e Henrique Pereira atirou ao poste.

O domínio pertencia por completo à equipa orientada por Luís Araújo, que ia criando situações complicadas para o Tondela. Apesar da pressão alta das águias, o nulo manteve-se até ao intervalo. O Benfica acabou por marcar logo no início da segunda parte , com um golo de Gerson Sousa (46’). Só que o Tondela reagiu e igualou a partida através de Telmo Arcanjo (52’) .

À passagem da hora de jogo, Adrian Bajrami apontou aquele que viria a ser o golo da vitória dos encarnados, graças a um cabeceamento certeiro que surgiu na sequência de um pontapé de canto.

No entanto, o Benfica teve de sofrer para garantir a vitória, isto porque o plantel liderado por José Pipo nunca se deu por vencido e, na reta final da partida, pressionou muito os locais, obrigando as águias a defender com todas as suas armas e forças disponíveis. Apesar de um final de loucos, o Benfica foi de facto a melhor equipa em campo, justificando por isso o triunfo.

Com este resultado as águias continuam o seu ciclo vitorioso, obtendo a quarta vitória consecutiva. A próxima jornada, agendada para sábado, promete ser animada já que o Benfica visita o Estoril, equipa que tem surpreendido pela positiva.