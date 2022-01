V. Setúbal trava Benfica no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica e V. Setúbal empataram a zero em jogo em atraso da 18.ª jornada do Nacional de Juniores. O resultado não espelha o que foi o encontro, pois foram muitas as ocasiões de golo criadas pelas duas equipas, que estiveram em noite desinspirada.

Mérito das defesas e dos guarda-redes que se exibiram em bom nível. Os sadinos foram os únicos a roubar pontos em casa ao Benfica que até agora contava por vitórias os jogos disputados no Seixal.

Também em atraso na Série Sul, o Sacavenense venceu 2-1 o Vilafranquense, e na Série Norte, o Leixões bateu (2-1) o P. Ferreira.