Vilafranquense assegura a permanência na 1ª Divisão

O Vilafranquense confirmou este sábado a permanência na 1ª Divisão do campeonato de juniores. Os ribatejanos precisavam apenas de fazer um ponto nas últimas duas rondas da fase de manutenção ou esperar que o adversário direto, a União de Leiria, não conseguisse vencer o Nacional.No fim, os pupilos de Paulo Robles fizeram a festa face ao empate (2-2) alcançado no terreno do Amora. Os irmãos João e Pedro Costa fizeram os dois primeiros golos do jogo e para a equipa de Vila Franca de Xira, aos quatro e 17 minutos, respetivamente. Guilherme Gomes (42') e Gonçalo Silva (74') fixaram o placard, faturando para os da casa.O Vilafranquense regressou à 1ª Divisão no escalão sub-19 e vai para o quarto ano seguido entre os maiores do futebol júnior em Portugal.Na Madeira, os insulares triunfaram por 3-1 ante a formação de Leiria e reforçaram o 1º lugar da fase de apuramento da Zona Sul que já era seu à entrada para a penúltima jornada.Assim, descem à 2ª Divisão a União de Leiria, o Amora e o Sacavenense.