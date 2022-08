Vilafranquense com muitas caras novas para a nova época

O Vilafranquense prepara-se para iniciar o terceiro ano consecutivo no Campeonato Nacional de sub-19, da 1ª Divisão, e com várias caras novas.Entre os guarda-redes, contam-se Tiago Santos, Duarte Viseu (ex-Real), Gonçalo Tomás (ex-Cova da Piedade) e Miguel Rato. Na defesa alinham Bernardo Guedes (ex-Loures), Gonçalo Capel (ex- Sacavenense), Sebastião Gomes, Cristiano António (ex-Real), Daniel Coelho, Diogo Farinha, Manuel Passos (ex-Casa Pia), Guga (ex-Torreense), Vicente Braz e Tomás Diogo.Como médios, os ribatejanos têm Francisco Djau (ex-Sacavenense), Kelson Abreu (ex-Santa Maria), Luís Lopes, Lucas Camargo (ex-Rio Ave), Amílcar Pereira (ex-Carregado), Afonso Gil (ex-Oriental), Aylton Carvalho, Rodrigo Pereira, Igor Ruschel (ex-Cova da Piedade), Zé António (ex-Sacavenense), Gonçalo Macieira e Jorge Damiano Frunze.Na frente de ataque figuram Nathan Laleye, Carlos Vale, Pedro Pereira (ex-Alverca), Rubson Moreira, Francisco André e Guilherme Roma (ex-Loures).O treinador continua a ser Paulo Robles, que assegurou a permanência na 1ª Divisão na derradeira temporada, depois de entrar para o banco do Vilafranquense a meio da temporada, rendendo Gonçalo Toste.A estreia oficial está agendada para este sábado, no reduto do Torreense, na primeira jornada do campeonato nacional de juniores. O apito inicial tem início às 17 horas, em Á-dos-Cunhados.