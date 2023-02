Vizela derruba FC Porto com golo ao cair do pano

O Vizela conquistou a primeira vitória no apuramento de campeão ao derrotar em casa o FC Porto, por 2-1, num jogo com muitas oportunidades de golo e com o resultado a ficar selado já no período de compensação. Uma excelente jogada coletiva dos minhotos abriu espaços para Martim entrar na área e rematar para o fundo das redes, provocando muitos festejos entre os jogadores. O herói da partida acabaria expulso, por acumulação, por ter tirado a camisola, mas o ato reflete a forma efusiva como foi festejada a vitória, já quando se esperava o empate.Aliás, o Vizela colocou-se em vantagem muito cedo (10’) na conversão de um penálti, contrariando uma entrada forte dos jovens dragões que criaram duas excelentes oportunidades para abrir o marcador, ambas negadas pelas intervenções de grande nível do guarda-redes Thiago Pereira.Depois do golo minhoto, o FC Porto tentou anular a desvantagem e conseguiu aproximar-se com perigo da área contrária em algumas situações, só que essa acutilância abriu espaços às subidas rápidas e muito perigosas do ataque vizelense, colocando em sentido a baliza de Diogo Fernandes, este também com muito trabalho.A reação dos dragões deu frutos apenas aos 87 minutos, com Alfa Baldé a empatar e já em inferioridade numérica depois da expulsão de Bruno Pires (49’), por acumulação de amarelos. O esforço suplementar da equipa de Nuno Capucho parecia ter sido recompensado, só que os locais não baixaram os braços e ainda chegariam à vitória no último suspiro.