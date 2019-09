Vizela trava FC Porto

O FC Porto cedeu uma igualdade a duas bolas na deslocação a Vizela, em partida que abriu a 7ª jornada, somando, assim, o quinto empate na primeira fase da zona norte do campeonato nacional.

Depois de uma primeira parte algo desinspirada das duas equipas e com escassas ocasiões de perigo – exceção feita a uma bola no poste da baliza local -, os azuis e brancos entraram fortes no segundo tempo e adiantaram-se no marcador cinco minutos após o reatamento, por intermédio de Duarte Moreira.

O avançado de 17 anos voltou a marcar ao minuto 61, num lance em que só precisou de encostar o esférico para o fundo da baliza defendida por Rodrigo Soares, após passe bem medido de Rodrigo Valente.

Os campeões nacionais e europeus construíam, assim, uma vantagem confortável no marcador e podiam mesmo ter aumentado o resultado à passagem do minuto 63, num remate de Gonçalo Borges que acabou na malha lateral.

No futebol é habitual dizer-se que quem não marca, sofre, e foi isso mesmo que aconteceu aos comandados de Tulipa, quando viram o Vizela marcar por duas vezes num minuto e repor a igualdade com um bis do avançado colombiano Felipe Guzmán. O primeiro golo surgiu aos 73’ num remate de belo efeito à entrada da área portista, de pé direito, com a bola a entrar ao ângulo sem dar hipóteses de defesa ao guarda-redes Francisco Meixedo.

Reduzida a diferença, a bola foi ao meio-campo e bastaram poucos segundos para o Vizela recuperar a posse e chegar ao empate. Após uma jogada bem desenhada pela direita, Guzmán apareceu ao primeiro poste e cabeceou para o golo, com alguma sorte à mistura, pois o guardião portista ainda tocou na bola. O FC Porto tentou reagir de imediato e Gonçalo Borges rematou ao travessão. Até final, a equipa de Tulipa tentou voltar à vantagem, mas não teve clarividência ou pontaria para evitar nova perda de pontos.



Autor: André Antunes Pereira