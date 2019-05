FC Porto-Benfica, em direto

40'. Bernardo Folha cobra um livre direto mas a bola não passa da barreira encarnada.38'. Gerson atira por cima! O avançado foi isolado por Diogo Nascimento mas, perante Tiago Estêvão, o chapéu saiu largo. Os portistas pediram mão de Sarmiento na jogada.36'. Rúben Cardoso alivia um cruzamento de Rafael Rodrigues.29'. Boa combinação encarnada na área contrária mas o remate de Diogo Nascimento sai ao lado.26'. Filipe Cruz bate o livre direto contra a barreira.Sai o avançado João Pinto e entra o guarda-redes Tiago Estêvão.O guarda-redes do FC Porto joga a bola com a mão fora da área, quando Henrique Araújo só tinha o guardião pela frente.19'. Fora de jogo assinalado no ataque benfiquista quando Gerson fugia pela esquerda.Ainda de fora da área, o avançado das águias dispara uma 'bomba' indefensável para Ivan Cardoso!15'. Cruzamento de Rodrigo Pinheiro mas o desvio de João Pinto, de cabeça, sai mal.14'. Grande defesa de Ivan Cardoso! Paulo Bernardo controlou na área e rematou à meia-volta para mais uma parada do guardião azul e branco!12'. Gerson pica para a área do FC Porto mas sai largo e Ivan Cardoso controla a saída da bola pela linha de fundo.6'. Pontapé de canto para os dragões.2'. Mais uma defesa de Ivan Cardoso, agora após cabeceamento de Henrique Araújo!1'. Remate de Gerson e defesa do guardião portista para canto!Ivan Cardoso, Rodrigo Pinheiro, Rúben Cardoso, David Vinhas, Leandro Dias, David Vieira, Francisco Conceição, Francisco Ribeiro, Pedro Vieira, Bernardo Folha e João Pinto.Samuel Soares, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Jeremy Samiento, Diogo Nascimento, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Gerson Sousa.- Pode acompanhar todas as incidências do encontro em direto aqui, no- As águias lideram a classificação com 10 pontos, mais três do que Sp. Braga e Sporting. Os dragões estão no quarto posto com seis pontos e querem agora aproximar-se do topo.- Este sábado é dia de clássico nos juvenis, com o FC Porto a receber o Benfica a partir das 11 horas.