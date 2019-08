Sporting regressa às vitórias com goleada

O Sporting voltou este sábado às vitórias na Série C do campeonato nacional de juvenis, ao bater em Alcochete o Caldas por 4-0, reagindo assim da melhor forma ao desaire da semana passada - 1-0 ante o CD Fátima.Esta tarde, a atuar em casa, a turma leonina entrou praticamente a vencer e, com golos de Flávio Nazinho (6' e 61'), Nicolai Skoglund (55') e Isnaba Mané (81'), impôs a terceira derrota em outros tantos jogos ao conjunto adversário.