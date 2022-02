Sporting-Benfica, em direto

há 2 horas 12:52

Sporting chega ao dérbi na liderança da Série Sul

O Sporting parte para este dérbi na liderança da Série Sul, com 30 pontos, seguido do Benfica, com 24, mas com menos um jogo disputado. Destaque para o facto de os encarnados ainda não terem sofrido qualquer derrota na competição e os leões serem o melhor ataque e igualmente a melhor defesa até ao momento.