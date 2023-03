Sporting regressa às vitórias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting regressou às vitórias, em jogo antecipado da 10ª jornada, mas teve de se aplicar para vencer o Feirense. Ainda assim, o leão apanhou um susto aos 4 minutos, quando Gabriel Miranda conseguiu colocar os fogaceiros na frente. Depois, o Sporting começou a pressionar e empatou através de Rafael Mota, na marcação de um penálti (30’). A segunda parte foi dividida, mas, aos 60’, João Infante atirou para longe do alcance do guardião Rodrigo Morais, ditando o triunfo dos leões, que igualaram os 24 pontos do líder Benfica.