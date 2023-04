FC Porto-Sporting, em direto

há 1 horas 09:07

Classificação

O FC Porto, 3.º colocado com 26 pontos, quer ultrapassar o Sp. Braga (27) no pódio e aproximar-se do líder Benfica (30). Já o Sporting, em caso de vitória, pode levar a melhor sobre os dragões na classificação, uma vez que se encontra no 4.º posto, com menos dois pontos do que os azuis e brancos.