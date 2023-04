Sporting-Benfica, em direto

há 44 min 09:33

José João: «Quem tiver maior controlo emocional acabará por ter sucesso»

José João, treinador do Sporting: "Trata-se do adversário que está em primeiro lugar na tabela classificativa e logo daí advém a competência do Benfica. É um adversário com muita qualidade individual, portanto vamos encarar a partida como mais uma. Sabemos que é um dérbi e que neste tipo de jogos, quem tiver maior controlo emocional acabará por ter sucesso no final. Foi isso que nos faltou no jogo da primeira volta no Seixal, nos minutos finais, em que perdemos um pouco o controlo emocional e fez com a equipa adversária acabasse por cima e conquistasse os três pontos. Trata-se de um dérbi contra uma equipa também muito forte e todos os momentos irão contar: com a nossa atitude competitiva, juntamente com o controlo emocional e depois são as nossas dinâmicas ofensivas e defensivas que vão imperar. Assim, concerteza estaremos por cima no jogo."