há 50 min 10:35

Sortes distintas na primeira fase

O FC Porto acabou a primeira fase do campeonato, na Zona Norte, em terceiro na classificação, atrás do líder Sp. Braga e do V. Guimarães. Já o Sporting, na Zona Sul, foi primeiro, sem perder qualquer jogo. Somou 18 vitórias e quatro empates.