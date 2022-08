A crónica do Sintrense-Benfica, 0-2: águias colam-se à liderança

O Benfica colou-se ontem provisoriamente ao Sporting (ambos com seis pontos) na liderança da Série C na 1ª fase do campeonato nacional de juvenis. Em jogo antecipado da 3ª jornada, as águias superiorizaram-se na visita ao Sintrense, vencendo por 2-0. Os pupilos de Tiago Pina fizeram imperar a lei do mais forte com golos a abrir e a fechar a partida. O avançado Olívio Tomé inaugurou o marcador ao minuto 3, permitindo que os encarnados chegassem ao intervalo em vantagem.

Na etapa complementar o resultado manteve-se incerto e foi já perto do final do jogo que o defesa Rui Silva (81’) sentenciou a vitória das águias, a segunda em duas partidas realizadas.

O Benfica acerta o calendário já na quarta-feira (dia 24), com a visita ao Sacavenense (17h), um jogo referente à jornada inaugural da prova que havia sido adiado. Por seu turno, o Sintrense consentiu a terceira derrota em outros tantos encontros e ainda não pontuou, ocupando por isso a cauda da tabela.



Autor: D. G.