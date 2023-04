O Benfica foi a casa do penúltimo e passou por dificuldades. O líder da fase de apuramento de campeão do Nacional de juvenis saiu com os 3 pontos, mas foi obrigado a suar e só marcou o golo da vitória aos 82'. Depois de uma primeira parte sofrível, Tiago Pina mexeu 3 peças no xadrez encarnado e isso deu resultado, com as águias a conseguirem derrubar a muralha do Sp. Espinho aos 61'... devido a um erro de Guilherme Peixoto, que colocou a bola na própria baliza. Os da casa responderam e empataram por Francisco Neto (76'), mas Gonçalo Moreira, de penálti, selou o triunfo do Benfica.: R.G.