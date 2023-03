O V. Guimarães travou a série de vitórias seguidas (3) do FC Porto ao impor um empate a dois golos numa partida que ganhou maior intensidade no segundo tempo. Os vimaranenses foram para o intervalo em vantagem, depois de Hugo Pinto ter apontado um golo de belo efeito aos 31’, mas acabaram por permitir a reviravolta em 4 minutos: Rika (67’) marcou na própria baliza e, logo depois, Anha Candé (70’) fez o 1-2. Sem baixar os braços, o V. Guimarães partiu à procura do empate e viu o seu esforço ser premiado nos descontos, com o golo de André Oliveira.