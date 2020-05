Avançado de apenas 16 anos que fez 19 golos nos juniores do Belenenses desperta interesse

Rodrigo Ramos, avançado de apenas 16 anos do Belenenses que marcou 19 golos pelos juniores, está a despertar o interesse de vários clubes nacionais. O registo do jovem tem impressionado os departamentos de scouting e, por isso, o mais provável é deixar o emblema da Cruz de Cristo no final da época.





Esta foi a terceira temporada de Rodrigo Ramos em Belém, depois de ter jogado na formação do Benfica, de onde saiu ainda com idade de iniciado.