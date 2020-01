Benfica aplica chapa 7 ao Fátima

O Benfica recebeu e goleou este domingo o Fátima, por 7-0, em jogo da 6.ª jornada da 2.ª fase da Série Sul do campeonato nacional de iniciados.





O ano 2020 não poderia ter começado de melhor maneira para a jovem formação encarnada, que ao intervalo já vencia por 4-0, com golos de Rodrigo Pereira (bisou), Miguel Pinto e ainda um autogolo do Fátima.Já no segundo tempo, Manuel Campos e Rodrigo Matos (que também bisou) foram os marcadores de serviço.Com este triunfo, o Benfica lidera a tabela classificativa com 16 pontos, mais 5 do que o GS Loures, no 2.º lugar.