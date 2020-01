Benfica bate Estoril em jogo emocionante até ao fim

Benfica e Estoril protagonizaram este domingo um jogo emocionante no Seixal, do qual as águias acabaram por sair vencedoras (4-3).





Os encarnados ainda estiveram a vencer por 2-0, com golos de Guilherme Pio (20') e João Resente (55'), mas o Estoril conseguiu chegar ao empate, por Afonso Teixeira (68') e Tomás Valas (70').Miguel Pinto recolocou as águias na frente aos 78', mas Armando Silva, apenas um minuto depois, restabeleceu a igualdade. Esta viria a ser desfeita a dois minutos dos 90', com Guilherme Pio a bisar e a oferecer o triunfo à equipa comandada por Filipe Coelho.