Benfica derrota Estoril e fica a um ponto do Sporting

O Benfica triunfou na visita ao Estoril (3-0) e encurtou a distância para o líder Sporting na Série C. Numa 1ª parte sem grandes ocasiões, as águias abriram o ativo graças a um corte de Guilherme Roberto para a própria baliza. Após o intervalo o Benfica assumiu o controlo e fez dois golos, num cabeceamento de Olívio Tomé (61’) e num remate de Gonçalo Moreira (77’) à entrada da área.

Já o Sporting escorregou pela primeira vez, ao desperdiçar uma vantagem de dois golos diante do Sacavenense. Nikitenko (9’) aproveitou uma falha do guarda-redes e Rodrigo Viola (36’) ampliou de livre direto. Os leões estavam confortáveis, mas, após o intervalo, o Sacavenense cresceu e Gustavo Espírito Santo (56’) reduziu. Aos 90’+1, Francisco Rocha, de cabeça, fez o 2-2 final. Na Série A, o FC Porto bateu o P. Ferreira (3-0) – com golos de Gonçalo Sousa, Bernardo Ramírez e Fábio Amaral – e somou a 8ª vitória em 9 jogos, registo que lhe dá a liderança tranquila.