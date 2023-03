Benfica derrota V. Guimarães no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica segue isolado no topo da classificação da fase de apuramento de campeão, após bater o V. Guimarães, num jogo emocionante e marcado pela eficácia das águias.

Os primeiros minutos foram equilibrados e sem grandes oportunidades. Depois, o Benfica começou a aproximar-se mais da baliza contrária e Olívio Tomé e Tiago Parente deram os primeiros sinais de perigo. Como não há duas sem três, Tiago Freitas (30’) colocou as águias na frente do marcador. A vantagem, porém, durou pouco tempo, porque o Vitória empatou por Hugo Pinto (40’).

Na segunda parte os vimaranenses entraram melhor e, numa fase em que a defensiva benfiquista passava por um mau bocado, Hugo Pinto bisou. As águias acusaram o golo e não conseguiram impor-se, demonstrando algum nervosismo. A equipa de Tiago Pina jogava, então, mais com o coração, facto que ia sendo aproveitado pelo adversário, que por duas vezes esteve muito perto do terceiro golo.

Ao Benfica valeram sobretudo os últimos minutos e em especial os golos de Tiago Parente (89’) e João Pinto (90’+4) que acabaram por dar a reviravolta no marcador e garantir a vitória que foi dedicada ao jovem Guilherme Afonso, devido ao falecimento do pai.