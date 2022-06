Benfica fecha campeonato com vitória

O Benfica terminou a época 2021/22 de juvenis com um triunfo (1-0), no terreno do Belenenses. Numa partida sem grande interesse competitivo, a primeira parte teve poucos lances de perigo e os guarda-redes das duas equipas foram meros espectadores.

Na etapa complementar, o técnico-adjunto encarnado, Rodolfo Vitória, que substituiu o treinador principal Filipe Coelho, fruto da expulsão na ronda anterior no encontro frente ao Sporting, promoveu duas alterações significativas no ritmo da partida. Saíram Jelani Trevisan e João Pereira e entraram Francisco Machado e João Rêgo. Este último apareceu com vontade de fazer a diferença e logo aos oito minutos da segunda parte cabeceou à trave da baliza defendida por Rodrigo Anjos.

O aviso estava dado e aos 61’ a ameaça virou realidade. Jogada individual de João Rêgo, que cruzou na medida perfeita para o cabeceamento vitorioso de João Veloso, que continua a demonstra as razões da extensão do seu contrato com o clube encarnado. Foi o 10º golo do médio, de 16 anos, nesta temporada ao fim de... 48 jogos. Os encontros foram repartidos entre os escalões de juvenis e juniores. De salientar ainda a participação do centrocampista no Campeonato da Europa sub-17 por Portugal.

O Belenenses ainda tentou chegar ao empate, mas sem sucesso. Os encarnados terminaram a fase de apuramento de campeão no 3º lugar, enquanto os azuis ficaram no fundo da tabela.